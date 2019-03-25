لجنة تتفقد ستاد المصري للوقوف على تجديده

تفقد الدكتور حسام الدين حسن عثمان البرمبلي، الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بجامعة عين شمس، رئيس لجنة "الكود المصري للصيانة والتشغيل" بمركز بحوث الإسكان اليوم استاد النادي المصري البورسعيدي بصحبة عدد من أساتذة الهندسة.



وجاءت تلك الزيارة للوقوف على الحالة العامة للاستاد قبل إصدار التقارير النهائية، والتي سيتحدد من خلالها طريقة الترميم والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية التجديد.



وكان في استقبال "البرمبلي"، سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، وطارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي، وإبراهيم شتا، المدير التنفيذي للنادي.