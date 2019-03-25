"القومي للترجمة" يشارك بـ64 من أبرز كتبه في الدورة الـ15 من معرض الإسكندرية للكتاب

يشارك المركز القومي للترجمة بعدة عناوين لكتب أثرى بها المركز المكتبة العربية، في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي انطلق اليوم الاثنين بمكتبة الإسكندرية، ويستمر حتى 7 أبريل المقبل، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين والهيئة العامة للكتاب.

وذكر المركز، في بيان، أن من أبرز العناوين التي يشارك بها في المعرض؛ هي: "موسوعة البلاغة"، "فلسفة العلم"، "ثلاثة دروس في ديكارت"، "دعوة للفلسفة"، "حياة مشاهير الفلاسفة"، "المفكرون الأساسيون"، "تاريخ الشك"، "العلم والنسوية"، "العالم إرادة وتمثلا"، "العوالم الرمزية"، "الماس والرماد"، "العقل البيولوجي"، "الفلسفة"، "اللاعنف"، "ما العلمانية"، "موسوعة الهرمانيوطيقا"، "الحرية"، "فلسفة المتكلمين"، "تاريخ الفلسفة السياسية"، "حرية الفكر"، "السعادة كشف أسرار الثروة النفسية"، "العقلية البدائية"، "كيف تجعل أبناءك يحبون الدراسة"، "مراجعة التراث البحثي في العلوم السلوكية"، "القسوة"، "عبودية الكراكيب"، "لماذا نحب.. طبيعة الحب وكيمياؤه"، "مركز اللذة"، "العلم الزائف وادعاء الخوارق"، "مهارات الإرشاد"، "المرجع في الفروق الفردية في السلوك الاجتماعي".

كما يشارك بـ"حركة الإصلاح في التراث الإسلامي"، "منابع تاريخ الأديان"، "المستقبل للإسلام الروحاني"، "الأخلاقيات البيولوجية الإسلامية"، "تفسير سفر أيوب وشرحه بالعربية"، "تفسير التوراة بالعربية"، "رسومات الحج"، "الحجاب"، "شباب الشرق الأوسط"، "الرمال المتحركة"، "ما المواطنة"، "فوبيا الإسلام"، "مبدأ الديمقراطية"، "حقوق الإنسان"، "هل انتهى القرن الأمريكي"، "الحداثة والإبهام"، "ضمير شخص ليبرالي"، "الفيسبوك والفلسفة.. بم تفكر"، "التاريخ السري لتآمر بريطانيا مع الأصوليين"، "الإنسان.. اللغة.. الرمز"، "حركة الترجمة الأدبية"، "عالم الرياضيات العجيب"، "اليشم السائل"، "قضايا السمنة"، "الإخراج السينمائي تقنيات وجماليات"، "موسوعة السينما"، "الشريف العبقري دون كيشوت"، "يوسف إدريس خفايا الإبداع"، "الإلياذة"، "سيوف مقدسة"، "صعود أهل النفوذ"، "ميشيل فوكو" و"يوميات الحداد".

يُذكر أن فعاليات الدورة الماضية من المعرض حققت، حسب بيان المكتبة، رقما قياسيا في عدد الحضور؛ إذ بلغ العدد أكثر من 13 ألف شخص على مدار عشرة أيام، ووصلت عدد الفعاليات الثقافية 134 فعالية ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل، بالإضافة إلى 8 مسرحيات ضمن مهرجان المسرح السكندري.

ويعمل المركز القومي للترجمة التابع لوزارة الثقافة على ترجمة ونقل ونشر الكتب من لغتها الأصلية الي اللغة العربية؛ مما يعني مد جسور التعاون والتفاهم بين الشعوب وانطلاقا من الدور الإيجابي الذي تلعبه الترجمة في تنمية الثقافة والانفتاح على ثقافات العالم. وأصدر المركز القومي للترجمة خلال سنوات عمله أكثر من 3000 عنوان مترجم عن 35 لغة عالمية.

ويقدم المركز إصداراته بأسعار التكلفة الفعلية للكتاب لمواجهة ارتفاع أسعار الكتاب المترجم في العالم العربي ومصر وإتاحتها أمام الجمهور بأسعار زهيدة مناسبة لمختلف فئات الجمهور.