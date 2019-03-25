سلطنة عمان واليابان توقعان مذكرة للتعاون العسكرى

وقّعت سلطنة عمان واليابان، اليوم الإثنين، مذكرة حول التعاون العسكرى بين البلدين، بهدف تعزيز أوجه التعاون القائمة.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير المسئول عن شئون الدفاع العماني بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي -خلال زيارته الحالية لليابان- مع وزير الدفاع الياباني تاكيشي أيوايا، حيث بحثا علاقات التعاون العسكري القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.



وفي السياق ذاته، استعرض الوزير المسئول عن شئون الدفاع العماني مع مستشار رئيس وزراء اليابان كينتارو سونورا العلاقات بين البلدين الصديقين، وتبادلا وجهات النظر فى الأمور ذات الاهتمام المشترك.