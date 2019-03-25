موسكو: عودة 737 لاجئًا إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن 737 لاجئا عادوا إلى الأراضي السورية خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 242 لاجئًا (73 امرأة و123 طفلًا)، عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و495 شخصًا (149 امرأة و252 طفلًا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".



وذكر المركز- في بيان اليوم الإثنين- أن 240 نازحًا عادوا أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا، منوهًا إلى أنه نفذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.165 طن إلى مدينة سلمية بريف حماة، كما وزعت مؤسسة "قاديروف" الشيشانية الخيرية 110 مجموعات من الملابس النسائية على أهالي مدينة حلب.