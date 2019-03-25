القاهرة : الإثنين 25 مارس 2019
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الإثنين 25/مارس/2019 - 05:04 م

وزارة الشباب وصندوق الأمم المتحدة يبحثان تنفيذ برامج للتوعية بقضايا السكان بمراكز الشباب

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
أ ش أ
dostor.org/2565923
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