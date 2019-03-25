وزارة الشباب وصندوق الأمم المتحدة يبحثان تنفيذ برامج للتوعية بقضايا السكان بمراكز الشباب

مصر
الإثنين 25/مارس/2019 - 05:04 م
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وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني
زار الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية، والشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة، اليوم الأحد، القنصلية اليونانية، تلبية لدعوة القنصلية، وقدم وكيل الوزارة ومدير الدعوة، التهنئة بمناسبة اليوم ...
افتتاح معرض منتجات المشروعات الصغيرة ببني سويف
أناب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأحد، السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا، لافتتاح معرض منتجات المشروعات الصغيرة ومنتجات المرأة الريفية بميدان المديرية بمدينة بني سويف، ...
بالصور.. مدير أمن البحيرة يكرم 86 من أمهات وزوجات شهداء الشرطة
أكد اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، أن تكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة هو أقل تقدير يتم تقديمه نحو أمهات وزوجات شهداء الوطن، لما قدموه من تضحية وفداء نحو الوطن، موضحا أن ...