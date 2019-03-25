تكريم طالبات طب أسنان لحصولهن على المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية

كرّم رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد حسين المحرصاوي، طالبات كلية طب الأسنان بفرع البنات فى القاهرة، لتفوقهن وحصولهن على المركز الرابع في المسابقة التي أجريت بين كليات طب الأسنان على مستوى الجامعات المصرية.



وأشاد المحرصاوي- في بيان اليوم الإثنين- بالجهود التي تبذلها إدارة كلية طب الأسنان، مثمنًا نتائج هذه الجهود التي تجسدت على أرض الواقع بانتظام واستقرار العملية التعليمية، والنهضة التى شهدتها الكلية والتى كانت من أوائل الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتعد من أنشط وأكفأ كليات طب الأسنان فى مصر والشرق الأوسط.



كما ثمّن رئيس الجامعة تدشين الكلية- خلال الفترة الماضية- أول مركز متخصص في جراحة تشوهات "الشفة" لتضميد جراح المرضى وإجراء العمليات لغير القادرين مجانًا، بجانب استضافة العديد من الخبراء الأجانب في مجال زراعة الأسنان، وتنظيم دورات وورش عمل تدريبية بالمجان لطبيبات الأسنان المصريات والماليزيات.



وأعرب المحرصاوي عن سعادته واعتزازه وفخره الدائم بكل طالبة أزهرية، مؤكدًا أن "طالبات الأزهر دائما ما يبرهن على أنهن نماذج مشرفة ومضيئة في شتى المجالات، وهن القدوة لمجتمعهن على المستويين الأخلاقي والعلمي، حيث يحملن العلم النافع والفكر المستنير المعتدل، ويقمن بنشر قيم التسامح والاعتدال بين محيطهن".



وأوضح أن حرصه الدائم على تهنئة وتكريم الطالبات المتفوقات، يأتى تأكيدًا لقيمة العلم وأثره الطيب في نهضة الوطن، داعيًا الطالبات إلى مواصلة الحرص على التفوق والنبوغ والعمل على تحقيق الريادة في جميع المجالات.



وأكد رئيس جامعة الأزهر أن "الجامعة في ظل دعم ورعاية شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تشهد نهضة وتطورًا على كل المستويات، وجميع خطط التطوير تهتم بالشباب"، منبهًا الطالبات إلى أن "أعداء الوطن في الداخل والخارج يحزنهم ويؤلمهم ما نحرزه من تقدم، ويبثون بين الحين والآخر الشائعات المغرضة التي تستهدف إشاعة روح الإحباط والتشاؤم والسلبية".



ولفت المحرصاوي إلى شائعة اختطاف إحدى طالبات الأزهر بفرع أسيوط، مؤكدًا أن كل ما قيل فى هذا الصدد كذب وافتراء يتم ترويجه لأغراض خبيثة، قائلًا إنه تم إعلان حقيقة الأمر بالأرقام، حيث إن القوى الفعلية للمدينة تبلغ 3452 طالبة، وجميع الطالبات موجودات في المدينة الجامعية بأسيوط.



ونبه رئيس الجامعة الطالبات إلى وجود جهات ممولة تسعى لإصابة الطلاب بالإحباط واليأس، والمقصود هو النيل من هذه المؤسسة العظيمة التي تضرب جذورها في التاريخ على مدى أكثر من ألف عام.