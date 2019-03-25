سكرتير عام أسيوط يشهد احتفالية تكريم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم

شهد المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط نائبا عن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط؛ حفل تكريم سمية سيد خليل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم لبلوغها سن المعاش بديوان الوحدة المحلية بساحل سليم

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أسيوط، وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، وبدري محمد بدري رئيس مركز ومدينة ساحل سليم سابقا، وأسامة سحيم نائب رئيس مركز ساحل سليم، ومحمود همام سكرتير عام مركز ساحل سليم، والشيخ محمد جلال أمين عام بيت العائلة المصرية بساحل سليم، وعدد من المسئولين السابقين بالمركز، ولفيف من مديري الإدارات الخدمية المختلفة بالمركز، وأسرة رئيس مركز ساحل سليم المكرمة، والعشرات من المواطنين.

حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، وآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمات الحضور الذين أشادو بما قدمته رئيس المركز خلال تواجدها على رأس العمل بمركز وقرى ساحل سليم.

وأشاد السكرتير العام؛ بما قدمته سمية سيد خليل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وتفانيها في العمل منذ وصولها لأرض المحافظة قادمة من محافظة الوادي الجديد لافتا إلى أنها أكدت بأن المرأة المصرية قادرة على النجاح وإثبات ذاتها في أي منصب تتولاه مشيرا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين المرأة وتوليها العديد من المناصب القيادية متمنيا لها التوفيق في حياتها وأن يواصل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم القادم العمل بجد واخلاص كما كانت تعمل ليكون خير خلف لخير سلف.

وقدمت رئيس مركز ومدينة ساحل سليم الشكر والتقدير لكافة العاملين بالمركز والمسئولين بالمحافظة الذين تعاملت معاهم خلال فترة توليها المنصب وعلى رأسهم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط الذي لم يدخر جهدا في تطوير الخدمات للمواطنين بقرى المركز وزيارته للمركز أكثر من مرة رغم عدم مرور فترة زمنية طويلة على توليه حقيبة المحافظة وعمله الدؤوب على وضع حلول عاجلة للمشاكل التي تواجه المواطنين بالمركز متمنية دوام التوفيق ومزيد من الجهد والعمل لإنجاح منظومة العمل في كافة القطاعات.

وفي نهاية الاحتفالية قدم السكرتير العام هدايا تذكارية لرئيس المركز تكريما لمجهودها وتقديرا لما قدمته خلال عملها فضلا عن تقديم عدد من العاملين ومديري الإدارات بساحل سليم هدايا وتكريم لرئيس المركز التي بلغت سن المعاش.