الحكومة والمركزى والمطورون العقاريون يتفقون على إجراءات التمويل للوحدات السكنية

اتفقت الحكومة والبنك المركزي والمطورون العقاريون، على إجراءات التمويل للوحدات السكنية، بما يسهم في دفع قطاع الاستثمار العقاري.



وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى وزارة الإسكان والبنوك والمطورين العقاريين.



وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء: قطاع الاستثمار العقارى محورى ومهم جدًا للدولة، والحكومة تدرك المساهمات التي قام بها القطاع في الاقتصاد المصرى خلال الفترة السابقة، فهو إحدى قاطرات النمو.



وأشار إلى أن هذا الاجتماع هدفه التوافق فيما يخص القرارات التي تمس هذا القطاع، وتنظيم آليات التمويل الخاصة به، فهدفنا واحد هو حماية هذا القطاع، والحفاظ على مكتسباته، ودفعه للأمام.



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتم العمل حاليًا على تفعيل آليات التمويل العقاري، بما يسهم في زيادة الاستثمارات بهذا القطاع، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات بالقطاع كبير جدًا، ونعمل أيضًا على تنظيمه من خلال قانون اتحاد المطورين العقاريين.



وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه يتم العمل على زيادة حجم التمويل للقطاع العقاري في البنوك، وسيتم توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين من خلال آليات تم الاتفاق عليها بهذا الاجتماع، بما يسهم في حماية أموال البنوك، وكذا دفع الاستثمارات بهذا القطاع.



وخلال الاجتماع، تم طرح فكرة إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطى الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة في العقود، يتم تحديدها لاحقًا، وقد لاقى هذا الاقتراح قبولًا من الحاضرين، وطلب رئيس الوزراء تقديم تصور تفصيلي به.



وشهد الاجتماع أيضًا اقتراحًا بإنشاء شركة تمويل عقاري تتبع شركات التطوير العقاري، ولكنها منفصلة عنها، وهو ما يسهم في تيسير إجراءات التمويل العقارى على المستفيدين.



وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقارى بالمدن الجديدة، لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري.