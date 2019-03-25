انتظام الدراسة بكلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط

تفقد الدكتور أسامة محمد عبد الرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، اليوم، سير العملية التعليمية بكلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط، للاطمئنان على انتظام المحاضرات.



وناشد "عبد الرؤوف" الطالبات التركيز في محاضراتهم وعدم انشغالهم إلا بما يخدم استذكارهم لمحاضراتهم وتحصيلهم للعلم والاستعدادا للامتحانات على الوجه الأكمل. محذرا من الانسياق خلف الشائعات الهدامة.



هذا وقد عقد اجتماعا موسعا عمداء كليات فرع الجامعة بأسيوط لمتابعة انتظام الدراسة والتأكيد على إلتزام الطلاب بجداول الدراسة وعدم انسياقهم خلف الشائعات والتركيز فى محاضراتهم. وشدد نائب رئيس الفرع على ضرورة التزام الطلاب بنسبة الحضور طبقا لقواعد الجامعة.