"الوقاية من مرض السكر وضغط الدم" ندوة توعوية بعلوم المنيا

نظمت كلية العلوم جامعة المنيا بالتعاون مع كليتي الطب والتمريض، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة توعوية بعنوان "الوقاية من مرض السكر وضغط الدم وفيروس "C"، لرفع الوعي الصحي لطلاب الكلية عن الأمراض المنتشرة وكيفية الوقاية منها وعلاجها، بقاعة السيمنار بمبنى العلوم البيولوجية بكلية العلوم.



حاضر بالندوة الدكتورة يسريه السيد حسن وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سحر حسام الحيني أستاذ ورئيس وحدة الغدد الصماء والسكر بكلية طب المنيا، الدكتورة جيهان عبد الرحمن مدرس باطنه وجراحة كلية التمريض، الدكتور محمد جمال، والدكتورة أسماء مصطفى بكلية تمريض المنيا، وبحضور أعضاء هيئة التدريس وطلاب أقسام وفرق كلية العلوم.



شملت فعاليات الندوة التعريف بمرض السكر والقدم السكري وأمراض ضغط الدم وفيروس"C"، وكيفية الوقاية منهم والأعراض المصاحبة له وكيفية العلاج منها.