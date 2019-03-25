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الإثنين 25/مارس/2019 - 04:49 م

كايرو شو: الإقبال على "الملك لير" يؤكد صحة رهاننا على الفن الراقي

كايرو شو: الإقبال
أمير محمد خالد
dostor.org/2565906

أكدت إدارة كايرو شو المنتجة لمسرحية "الملك لير"، أن الأيام الماضية شهدت إقبالا لافتا على حجز أول أربع ليالي عرض فور الإعلان الرسمي عن موعد انطلاقها يوم 10 أبريل المقبل، على مسرح "Cairo show" بالتجمع الخامس "الماركي".

وكشفت الإدارة أنها تلقت تقارير من شركة tickets marche المسؤولة عن الحجوزات، توضح أنه فور فتح باب الحجز للجمهور، جاءت الاستجابة سريعة جدا والإقبال كبير.

وقال محمد هاني، الشريك المؤسس في كايرو شو: "هذا الإقبال يؤكد أن رهاننا على الجمهور المصري وتطلعه دائما للأفضل كان صائبا وفي محله تماما"، لافتا إلى أن الكثيرين اعتبروا أن قيام قطاع خاص بإنتاج مسرحية كلاسيكية لأول مرة مغامرة غير محسوبة، ولكننا لم نتردد لحظة لإيماننا بالرسالة التي نقدمها ويقيننا في قدرتها.

وأشار إلى أن هذه هي رؤية كايرو شو والتي أثبتت نجاحا على أرض الواقع من خلال تميز وتنوع الإنتاج الذي أصبح الآن معروفا لدى الجمهور المصري والعربي بدءا من مسرحية "3 أيام في الساحل" لنجم الكوميديا محمد هنيدي، ثم مسرحية الأطفال الاستعراضية الغنائية "not frozen"، والآن رائعة شكسبير الخالدة "الملك لير" للعملاق الدكتور يحيى الفخراني.

"الملك لير" من إخراج تامر كرم، ترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك "الفخراني" بطولتها نخبة من كبار الفنانين والنجوم الشبان لم يجتمعوا معا من قبل على خشبة المسرح بعمل واحد في مقدمتهم النجم الكبير فاروق الفيشاوي ورانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور ومحمد فراج ونهى عابدين وهبة مجدي ونضال الشافعي وناصر سيف وأيمن الشيوي وأحمد عزمي ومحمد فهيم وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني، والديكور للمهندس الفنان كريم مهدي، والأزياء من تصميم الدكتورة نيفين رأفت.

كايرو شو: الإقبال على "الملك لير" يؤكد صحة رهاننا على الفن الراقي
كايرو شو: الإقبال على "الملك لير" يؤكد صحة رهاننا على الفن الراقي
كايرو شو: الإقبال على "الملك لير" يؤكد صحة رهاننا على الفن الراقي
كايرو شو: الإقبال على "الملك لير" يؤكد صحة رهاننا على الفن الراقي
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