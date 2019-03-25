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محافظات
الإثنين 25/مارس/2019 - 04:47 م

محافظ الغربية: الأم المصرية قدمت دورًا مثاليًا فى التضحية من أجل الوطن

اللواء مهندس هشام
اللواء مهندس هشام السعيد
الغربية - حسام فوزي جبر وعبدالمنعم فودة
dostor.org/2565905

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أن الأم المصرية لعبت دورًا كبيرًا فى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، من خلال تقديم تضحياتها المتتالية بكل غالى ونفيس مقدمًا التحية والتقدير لأمهات الشهداء لما قدموه من تضحيات.

جاء ذلك خلال احتفالية محافظة الغربية ومديرية التضامن الاجتماعى لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم تسجيلى يحكى قصص الكفاح والعطاء للأمهات المكرمات، ثم كلمة منير أبوالخير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، قدم خلالها الشكر لمحافظ الغربية على رعايته وحضوره هذا الحفل.

كما أعرب محافظ الغربية فى كلمته على سعادته البالغة بالمشاركة فى الاحتفال بتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة بصفة خاصة والأمهات المصريات بصفة عامة.

وأكد أن الأم هى رمز العطاء تقدم الغالى والنفيس من أجل أبنائها والحفاظ عليهم، فهى فى كثير من الأحيان تقوم بدور الأب والأم فى آن واحد، وتبذل أقصى ما فى جهدها لتقديم العطاء وتوفير حياة كريمة لأبنائها وأسرتها.

وأشار محافظ الغربية فى كلمته أيضًا إلى أن الأم هى شريك أساسى ورئيسى إلى جانب الأب فى رعاية الأسرة والأبناء ليكونوا أعضاء فاعلين فى مسيرة التنمية والبناء فى المجتمع.

مؤكدًا أن احتفال اليوم جاء لرد بعض ما تقدمه الأمهات اللاتى صرن مثلًا يحتذى به فى البذل والعطاء والتضحية بالعمر والجهد من أجل الأسرة والأبناء.

وفى نهاية كلمته قدم الشكر لكل من أسهم فى تنظيم هذا الحفل وخروجه بالشكل الذى يليق بتكريم الأمهات، متمنيًا التوفيق والسداد الدائم.

وتخللت الحفل فقرات غنائية نالت إعجاب وتقدير الجميع، قدمها فريق كورال النور والأمل بالغربية.

كما قام محافظ الغربية بتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، وهن السيدة شادية سالم سالم، والسيدة أسماء عبد النبى، والسيدة سمية نصر محمود، والسيد سمية نصر محمود، والدة الشهيد الرائد عمرو خالد حسين، والسيدة فايزة عبده عبد الرحمن، والسيدة مارى فوزى لبيب.

وخلال الحفل أجرى محافظ الغربية قرعة علنية لاختيار سيدة من الأمهات المثاليات لتفوز برحلة عمرة مقدمة من جمعية رسالة، حيث فازت بها السيدة سمية نصر محمود.

وفى نهاية الحفل كرم اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، الدكتورة صفاء مرعى، مقرر المجلس القومى للمرأة فرع الغربية، بدرع المحافظة وشهادة تقدير على عملها فى تطوير أداء فرع المجلس القومى بالمحافظة وحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الأداء وعلى مشاركة الفرع الفعالة فى العمل العام.

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