مدبولي: مؤشرات تقدم السياحة تعكس سيرنا بخطى ثابتة على الطريق الصحيح

كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن كافة أجهزة الدولة تتعاون لضمان تحقيق تجربة سياحية فريدة للسائح في مصر، وذلك من خلال الاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية التي تشملها المشروعات القومية من شبكات طرق وكبارى والتي منها تطوير وتوسيع شبكة مترو الأنفاق، ومد خطوط جديدة لربط المناطق المختلفة بالعاصمة.



وأشار رئيس الوزراء خلال مشاركته بمنتدى الابتكار التكنولوجي المقام على هامش اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، إلى أن مؤشرات تقدم السياحة المصرية تعكس أننا نسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح، وبما يؤكد استعادة ثقة السائح في المقصد السياحى المصرى، مشيدا بالدور الكبير الذى يقوم به القطاع الخاص من رجال أعمال ومستثمرين ومنظمي رحلات وشركات طيران لإنجاح المنظومة السياحية.