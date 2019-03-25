عبد العال ينتقد غياب رؤساء اللجان النوعية عن مناقشة الحساب الختامي

انتقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، غياب بعض رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية عن الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20172018.



وقال "عبد العال" إن المادة 280 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يعلن رئيس المجلس فى بداية الجلسة أسماء المعتذرين وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية بدون إذن، مضيفا أن من يغيب عن الجلسة وقت كلمته يسقط حقه فى الكلمة، إلا أن رئيس المجلس مع استئناف مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى سمح لرؤساء اللجان والهيئات البرلمانية الذين غابوا عن جلسة أمس بالحديث.

