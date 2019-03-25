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الإثنين 25/مارس/2019 - 03:46 م

شركة أسلحة ألمانية كبيرة تطالب عامليها بالعمل ساعات إضافية بدون أجر

شركة أسلحة ألمانية
dostor.org/2565837

طالبت شركة "هكلر أوند كوخ" الألمانية لصناعة السلاح عامليها بالعمل ساعات إضافية بدون أجر وذلك نظرا للضغط المالي الذي تتعرض له الشركة.

وأكد متحدث باسم الشركة اليوم الإثنين، إجراء مفاوضات بهذا الشأن مع الجانب الممثل للعاملين دون أن يذكر أعدادا.

كانت صحيفة "فيلت" الألمانية ذكرت في وقت سابق أن الشركة طالبت العاملين بالعمل لمدة تتراوح بين 5ر2 إلى 3 ساعات إضافية أسبوعيا.

وقال المتحدث:" نعمل في الوقت الراهن على إعداد حزمة ابتكار ونمو شاملة بمشاركة جميع أصحاب المصالح في هكلر أوند كوخ"، ورفض المتحدث الإفصاح عن الوضع الحالي للمفاوضات.

يذكر أن الشركة التي تعد واحدة من أكبر خمس شركات لتصنيع المسدسات والبنادق في العالم، يعمل لديها نحو 800 شخص في مقرها في أوبرندورف.

يشار إلى أن الموقف في "هكلر أوند كوخ" متوتر منذ فترة طويلة على الرغم من ارتفاع حجم الطلبيات وعلى الرغم من وجود فرص للشركة في الحصول على عقود توريد مربحة مثل عقود بيع البندقية القياسية للجيش الألماني والتي لا تزال إجراءات عطاء التوريد الخاص بها جارية.

وكانت الشركة سجلت مؤخرا خسائر وارتفعت ديونها، وكانت محكمة قضت بمصادرة أرباح صفقة سلاح صدرتها الشركة إلى المكسيك وبلغت قيمة هذه الأرباح 3.7 مليون يورو، وقد تقدمت الشركة باستئناف على الحكم الذي أصدرته محكمة درجة ثانية في شتوتجارت.

وتولى بودو كوخ رئاسة الشركة منذ نحو عام، ويحاول كوخ منذ توليه إعادة الشركة إلى مسارها معولا في ذلك على العاملين، وينص تعاقد الأجور المعمول به بين الشركة والعاملين على أن عدد ساعات العمل يبلغ 35 ساعة أسبوعيا.

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