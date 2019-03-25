"تعليم شمال سيناء": امتحانات أولى ثانوي لتلافي السلبيات لاحقا

قال مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، حمزة رضوان، إن امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية بالمنظومة الجديدة، هو نظام تجريبي ليتم تلافي السلبيات لاحقا.



وأضاف "رضوان" - في تصريح اليوم الاثنين - أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اتخذت عددا من الإجراءات لتلافي سلبيات اليوم الأول، من بينها عدم السماح بدخول الموقع من خارج مصر، واقتصار الدخول على طلاب الصف الأول الثانوي عن طريق شريحة الإنترنت المسلمة إلى الطلاب أو الإنترنت الخاص بالمدارس.



وأشار إلى أن الامتحانات يؤديها أكثر من 2400 طالب من جميع المدارس الثانوية العامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بواقع 1427 طالبا في العريش، و649 طالبا في بئر العبد، و162 طالبا في الشيخ زويد، و131 طالبا في رفح، و22 طالبا في الحسنة، و14 طالبا في نخل.



وأكد أن الفرصة متاحة لكل طالب لأداء الامتحانات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء؛ ليعتادوا على منظومة العمل الإلكتروني طبقا لمنظومة التعليم الجديدة، موضحا أن عمليات التصحيح لمختلف المواد تتم فور وصول التعليمات الخاصة بذلك من الوزارة، وتتم في مركز التصحيح المتصل بالمنصة الخاصة بالمنظومة الجديدة.



من جهتها، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء المهندسة ليلى مرتجي، أنه تم تدريب جميع المعلمين والمصححين على منظومة العمل الإلكتروني، وأن هناك مركزا واحدا للتصحيح في ديوان عام المديرية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرف دعم فني لتسهيل عملية إجراء الامتحان التجريبي، كما تم إعداد قاعة مجهزة تضم 20 حاسبا آليا متصلة بمنصة خاصة بالمنظومة الجديدة.