القاهرة : الإثنين 25 مارس 2019
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الإثنين 25/مارس/2019 - 03:44 م

كواليس جلسة أمير مرتضى مع جروس لتجديد عقده

كواليس جلسة أمير
dostor.org/2565835

اجتمع أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مع السويسري كريستيان جروسالمدير الفني للفريق خلال الأيام الماضية للحديث معه عن تجديد التعاقد. 


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