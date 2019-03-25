الصحة العالمية ترسل شحنة طبية كبيرة إلى غزة قبل ذكرى "مسيرات العودة"

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، أنه يجري إرسال إمدادات طبية تكفي لعلاج عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لانطلاق "مسيرات العودة" في القطاع.



وقات المنظمة، ومقرها جنيف، في بيان،:"إضافة إلى الاحتياجات الهائلة حاليا، فإن إحياء ذكرى المسيرات قد يتسبب في المزيد من الإصابات".



ووفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة، فإن أكثر من 260 شخصا لقوا حتفهم وأصيب الآلاف برصاص قوات الأمن الإسرائيلية منذ بدء مسيرات العودة نهاية مارس من العام الماضي.



وتكفي الشحنة التي أرسلتها المنظمة، ومولها الاتحاد الأوروبي، لعلاج نحو 120 ألف مصاب بجروح طفيفة أو 20 ألفا بجروح خطيرة.



كما قدمت المنظمة أربعة مخيمات لزيادة قدرة المراكز المتخصصة في علاج الحوادث والإصابات في قطاع غزة.



وأطلقت المنظمة وشركاؤها الأسبوع الماضي مناشدة لجمع 5.3 مليون دولار لعلاج المصابين من المشاركين في المسيرات أو الذين قد يتعرضون للإصابة إذا ما تصاعد الوضع مرة أخرى.