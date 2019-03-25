خالد عبد الغفار: مجمع اللغة العربية يحافظ على الهوية الثقافية لمصر

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية دور مجمع اللغة العربية وعلمائه في حماية اللغة العربية وآدابها والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر من خلال الإسهامات العلمية والحضارية التي يقدمها.



جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ85 لمؤتمر مجمع اللغة العربية، والذي يعقد بعنوان "اللغة العربية في وسائل الاتصال الحديثة"، بحضور الدكتور حسن الشافعي رئيس المجمع.



وأشاد "عبد الغفار" بأهمية الموضوعات التي تطرحها هذه الدورة لما لها من دور في مواكبة ما طرأ على اللغة العربية من تداعيات عصر الرقمنة والحوسبة، ومتابعة التطورات التي تتعرض لها وحماية ثوابت اللغة العربية من أي اعتداء، مع استيعابها في الوقت ذاته لصور التغيير الحديثة والتطورات التكنولوجية التي طرأت على وسائل الاتصال والبحث في لغة التواصل الاجتماعي وتحليلها ورصد ظواهرها وما حدث بها من تطور لغوي.



ورحب بضيوف مصر من أعضاء المجمع من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا اعتزاز مصر بالاطلاع بدورها في حماية اللغة العربية والإعلاء من شأنها إيمانا بأهمية العلم والثقافة في بناء الأمم والحضارات.



من جهته.. قال رئيس مجمع اللغة العربية إن الدورة الحالية للمؤتمر تناقش على مدار أسبوعين الأعمال التي قدمتها اللجان التابعة للمجمع وعددها 23 لجنة في مختلف المجالات ومنها (الطب والحضارة والشعر والهندسة والعلوم الشرعية)، إلى جانب علوم اللغة العربية وآدابها، كما يناقش المؤتمر 18 بحثًا مقدمًا من أعضاء 13 دولة.



وأضاف أن هذه الدورة معنية بمناقشة تأثير الوسائل التكنولوجية الحديثة في وسائل الاتصال، وكيفية استغلالها لخدمة اللغة العربية.