القاهرة : الإثنين 25 مارس 2019
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الإثنين 25/مارس/2019 - 03:35 م

"الأورمان": إجراء 39 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة بالمجان

الأورمان: إجراء 39
أ ش أ
dostor.org/2565817

أعلن مدير الخدمات الطبية بجمعية الأورمان، طاهر فؤاد، أن الجمعية نجحت حتى الآن في إجراء 39 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين بالمجان تماما، بتكلفة تُقَدر بـ870 مليون جنيه بمتوسط شهري 450 حالة.

وأوضح "فؤاد" -في بيان للمركز الإعلامي للجمعية اليوم- أنه سيتم إجراء عدد من العمليات الجراحية وعمليات القسطرة العلاجية بالمجان لأهالي محافظة الأقصر خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" ومشروعها لعلاج مرضى القلب غير القادرين.

وأكد أن الجمعية تجري عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار، في جميع مراكز الأقصر الستة (الأقصر- الزينية - البياضية - الطود -أرمنت -إسنا)، كما يتم الاستعانة بخبراء أجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

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