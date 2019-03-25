الاشتباه في إصابة 110 آلاف شخص بالكوليرا في اليمن

أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 110 آلاف حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا منذ يناير الماضي في اليمن، توفي منهم 190 حالة، ما يشير إلى ارتفاع أعداد المصابين بعد تفشي الوباء بالبلاد عام 2017.



ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، قوله في تقرير إن الأطفال تحت سن الخامسة مثلوا ثلث أعداد المشتبه بهم في إصابتهم بالكوليرا، مضيفا أن الحالات المشتبه بها تتركز في 6 محافظات، من بينها محافظة "الحديدة" والعاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن الأمطار تسببت في زيادة حالات الإصابة.



كما أشار التقرير إلى أن تفاقم الوضع يرجع إلى انعدام الصيانة لأنظمة التخلص من مياه الصرف الصحي في عدد المناطق المتضررة، فضلا عن استخدام مياه ملوثة في الري.



يذكر أن اليمن، التي تعاني من حرب أهلية ضارية منذ 2015، شهدت أكبر تفشي لمرض الكوليرا في التاريخ الحديث، في الفترة بين شهري أبريل وديسمبر 2017، حيث اشتبه في إصابة نحو مليون حالة بالمرض وتوفي أكثر من 2500 حالة.