القاهرة : الإثنين 25 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
فن
الإثنين 25/مارس/2019 - 03:33 م

9 أبريل.. تكريم الراحل إسماعيل عبد الحافظ بدار الأوبرا

الراحل إسماعيل عبد
الراحل إسماعيل عبد الحافظ
حسن أمين
dostor.org/2565813

تكرِّم اللجنة العليا لمهرجان هرم الإبداع الدولي في دورته الثانية، برئاسة المهندس أحمد يسري، مخرج الشعب الراحل إسماعيل عبد الحافظ، تقديرًا لأعماله الفنية المتميزة التى أسعدت الجمهور وأعماله الدرامية التى خلدت بذاكرة الجمهور وكانت علامة مميزة وواضحة، يوم التاسع من شهر أبريل المقبل في "حفل أفضل مائة شخصية مؤثرة بالوطن العربي" بدار الأوبرا المصرية، وسوف يتسلم التكريم الفنان محمد عبد الحافظ.

ويعد الراحل إسماعيل عبد الحافظ، مخرجًا لن يتكرر ثانية في تاريخ الدراما المصرية، شارك كبار الفنانين بإخراج معظم أعمالهم مع أقدم المؤلفين، ورغم تاريخه الطويل إلا أن هناك بعض الأعمال الدرامية خلدت بذاكرة الجمهور وكانت علامة مميزة وواضحة.

ارتبط مشوار "عبدالحافظ" الإخراجي بالكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، حيث بدأ في نهاية الستينيات أول عمل له كمُخرج، وكون ثنائيا لامعا مع عكاشة، وتوقف إنتاجه الإخراجي بعد وفاة أسمة أنور عكاشة حزنا عليه.

وقدم مسلسل "الشهد والدموع"، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، وتم إنتاجه فى عام 1985، ولعب بطولته كل من يوسف شعبان ومحمود الجندى وعفاف شعيب ونوال وخالد زكى ونسرين، وتم إنتاج جزأين منه.

وقدم مسلسل "ليالى الحلمية" بأجزائه الخمسة، والذى يعتبر من أشهر مسلسلات فى تاريخ الدراما المصرية، نظرًا لمروره بفترة زمنية طويلة، رصد فيها التاريخ المصرى منذ أربعينيات القرن الماضى، وحتى التسعينيات.

"المصراوية" هو آخر أعمال السيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة، وقدم "عبدالحافظ" جزأين منه، إلا أن القدر لم يمهل عكاشة الوقت الكافى لاستكماله، وقام ببطولته فى الجزء الأول هشام سليم وغادة عادل، وفى الجزء الثانى ممدوح عبد العليم وميس حمدان، وسميحة أيوب ووائل نور، وعرض عام 2007.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

منذ أقل من شهر

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى

منذ أكثر من شهرين

ليدى جاجا تلفت الأنظار بإطلالتها فى حفل "الجولدن جلوب"

منذ 4 شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ 5 شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ 6 شهر

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

الآن

حبس المتهم بتحطيم غرفة القسطرة بمعهد القلب 4 أيام

"غرام الأفاعي".. كيف تحول "داعش" لأغنى تنظيم إرهابي في العالم بمساعدة نجل أردوغان؟

التعليم: إيقاف منصة الامتحانات الخاصة بالصف الأول الثانوي

الحبس من 10 إلى 15 عامًا عقوبة مروجي الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل

ads
الأكثر قراءة

بالصور.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية فى دبى

"الإفتاء" تعلق على شائعة اختطاف طالبة الأزهر بأسيوط

الحبس من 10 إلى 15 عامًا عقوبة مروجي الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل

توضيح من "الدستور": فتاة "حادث أسيوط" لا تنتمى للمؤسسة

ألبومات الصور

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

افتتاح معرض منتجات المشروعات الصغيرة ببني سويف

بالصور.. مدير أمن البحيرة يكرم 86 من أمهات وزوجات شهداء الشرطة

وفد "الصحة العالمية" يشيد بأداء "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد

رياضة

كواليس جلسة أمير مرتضى مع جروس لتجديد عقده

نائب رئيس الاتحاد الإفريقى للطائرة: الأهلى واجهة القارة المشرفة

الادعاء الألماني يرفض التعليق بشأن تقرير تناول قضية منشطات

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

بالصور.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية فى دبى

"الإفتاء" تعلق على شائعة اختطاف طالبة الأزهر بأسيوط

الحبس من 10 إلى 15 عامًا عقوبة مروجي الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل

توضيح من "الدستور": فتاة "حادث أسيوط" لا تنتمى للمؤسسة

كشكول

طلاب التابلت بالبحيرة: "السيستم واقع" .. ووكيل التعليم: ضغط سيرفر

وزير التعليم العالي يفتتح الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع اللغة العربية

بدء التقدم لمنح الإعلان الثالث للدراسات العليا للمهنيين

"أمهات مصر": إيقاف الامتحانات قرار جيد لحين إصلاح المنظومة

"معلمي البحيرة" تناقش الميزانية والحساب الختامي وخطة العمل

الأمصار

إسرائيل تعلن حدود غزة منطقة عسكرية مع تصاعد التوتر

السيول تغرق محافظات إيرانية

في أول تصريح له.. "فتى البيضة": أشعر بالحرج

شاهد.. مسجد في كاليفورنيا يتعرض لحريق ضخم

مذكرة تفاهم بين التحالف والأمم المتحدة لحماية أطفال اليمن

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

تعرف على مزايا موز "النقاط السوداء"

عواصف مغناطيسية جديدة تضرب الأرض خلال أيام

تقرير يكشف ارتباط اللحوم المعالجة بالسرطان

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

دراسة: أدوية الحموضة تسبب مشاكل مزمنة في الكلى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎