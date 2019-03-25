9 أبريل.. تكريم الراحل إسماعيل عبد الحافظ بدار الأوبرا

تكرِّم اللجنة العليا لمهرجان هرم الإبداع الدولي في دورته الثانية، برئاسة المهندس أحمد يسري، مخرج الشعب الراحل إسماعيل عبد الحافظ، تقديرًا لأعماله الفنية المتميزة التى أسعدت الجمهور وأعماله الدرامية التى خلدت بذاكرة الجمهور وكانت علامة مميزة وواضحة، يوم التاسع من شهر أبريل المقبل في "حفل أفضل مائة شخصية مؤثرة بالوطن العربي" بدار الأوبرا المصرية، وسوف يتسلم التكريم الفنان محمد عبد الحافظ.



ويعد الراحل إسماعيل عبد الحافظ، مخرجًا لن يتكرر ثانية في تاريخ الدراما المصرية، شارك كبار الفنانين بإخراج معظم أعمالهم مع أقدم المؤلفين، ورغم تاريخه الطويل إلا أن هناك بعض الأعمال الدرامية خلدت بذاكرة الجمهور وكانت علامة مميزة وواضحة.



ارتبط مشوار "عبدالحافظ" الإخراجي بالكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، حيث بدأ في نهاية الستينيات أول عمل له كمُخرج، وكون ثنائيا لامعا مع عكاشة، وتوقف إنتاجه الإخراجي بعد وفاة أسمة أنور عكاشة حزنا عليه.



وقدم مسلسل "الشهد والدموع"، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، وتم إنتاجه فى عام 1985، ولعب بطولته كل من يوسف شعبان ومحمود الجندى وعفاف شعيب ونوال وخالد زكى ونسرين، وتم إنتاج جزأين منه.



وقدم مسلسل "ليالى الحلمية" بأجزائه الخمسة، والذى يعتبر من أشهر مسلسلات فى تاريخ الدراما المصرية، نظرًا لمروره بفترة زمنية طويلة، رصد فيها التاريخ المصرى منذ أربعينيات القرن الماضى، وحتى التسعينيات.



"المصراوية" هو آخر أعمال السيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة، وقدم "عبدالحافظ" جزأين منه، إلا أن القدر لم يمهل عكاشة الوقت الكافى لاستكماله، وقام ببطولته فى الجزء الأول هشام سليم وغادة عادل، وفى الجزء الثانى ممدوح عبد العليم وميس حمدان، وسميحة أيوب ووائل نور، وعرض عام 2007.