"مرشد" يطالب وزيري الصحة والداخلية بالتدخل لوقف الاعتداءات على الأطباء

طالب النائب مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والداخلية بالتدخل لوقف ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمنشآت الطبية.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، خلال تقدمه ببيان عاجل بشأن تحطيم غرفة القسطرة فى مستشفى إمبابة.



وعقب رئيس مجلس النواب، د. على عبد العال، قائلا: "ظاهرة الاعتداء على الأطباء أو بعض الموظفين سلوك اجتماعي غير مقبول وليس من المنطقى أن نضع شرطة فى كل مستشفى، وهذا يوقع عليكم عبئا كنواب ومسئولية للتواصل مع الدوائر لتعديله".



وأضاف "المفروض نستخدم الجامع والكنيسة وطلاب الجامعات لتوعية المواطنين بهذه المشكلة، وما يحدث فى المستشفيات يسىء لنا، فنحن لسنا دولة حديثة بل دولة لها تاريخ، الأمر فى السلوك، وفى حاجة لتغيير سلوكنا".