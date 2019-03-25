"قسد" تدعو لإقامة محكمة دولية حول جرائم داعش

دعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الإثنين، التي أعلنت القضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا، إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بشمال شرق سوريا لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم.



وقالت (قسد) ـ في بيان لها اليوم "إننا ندعو المجتمع الدولي لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة إرهابيي داعش في شمال شرق سوريا".



وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا النصر النهائي على تنظيم (داعش) في آخر معاقله بمنطقة الباغوز شرقي سوريا.



وقال المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية"، مصطفى بالي، إن "الباغوز تحررت، والنصر العسكري ضد تنظيم داعش تحقق".