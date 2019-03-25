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الإثنين 25/مارس/2019 - 03:31 م

البيت الأبيض: ترامب ليست لديه مشكلة في نشر تقرير مولر كاملا

ترامب
ترامب
أ ش أ
dostor.org/2565808

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست لديه "أي مشكلة" في نشر التقرير الكامل لتحقيق روبرت مولر، في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، والذي سلّمه مولر الجمعة الماضي لوزير العدل وليام بار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - ردا على سؤال حول دعم ترامب لنشر التقرير: "لا أعتقد أن الرئيس لديه أي مشكلة مع ذلك".

وتابعت "أعتقد أن الرئيس يفعل بالضبط ما ينبغي فعله، وهو ترك القرار بأيدي المدعي العام، وسترى ما القرار الذي سيتخذه بشأن هذه المسألة".

ومنذ إعلان انتهاء تحقيق مولر - المكلف من وزارة العدل - يطالب الديمقراطيون بنشر محتوى التقرير كاملا، الأمر الذي أثار مخاوف من نزاع محتمل بين نواب الحزب الديمقراطي بالكونجرس والبيت الأبيض.

وصوت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، هذا الشهر، لصالح المطالبة بنشر تقرير مولر كاملا، لكن هذا التصويت ليس ملزما بالنسبة لوزارة العدل.

وأرسل وليام بار، أمس، خطابا للكونجرس يتضمن تلخيصا لأهم نتائج تحقيق مولر، حيث تبين عدم وجود دليل على تآمر حملة ترامب أو تنسيقها مع الحكومة الروسية للتدخل في الانتخابات الأمريكية، وعدم توصُّل فريق مولر إلى نتيجة بشأن ما إذا كان ترامب قد سعى لإعاقة سير العدالة خلال حكمه، فيما أعلن مولر أنه قرر ونائبه رود روزنشتاين، ألا يحققا في مزاعم إعاقة ترامب لسير العدالة.

لكن وزير العدل المعين من ترامب أكد أنه "بينما لا يخلص هذا التقرير إلى أن الرئيس ارتكب جريمة، فإنه أيضا لا يبرئه".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن أملها بأن تعترف واشنطن رسميا بأن كل التصريحات حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 "كاذبة".

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "نعول على أن تعتزم واشنطن في وقت ما الاعتراف رسميا بأنه لم يكن هناك أي تواطؤ، وأن كل التصريحات حول التدخل الروسي كذب مغرض لا أساس له، وتم تلفيقه لاستخدامه في المواجهة السياسية داخل الولايات المتحدة، وفي هذه اللحظة بالذات سيتم وضع نقطة نهائية لهذا الأمر".

بدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، مجيبا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى إمكانية لتحسُن العلاقات مع الولايات المتحدة بعد انتهاء تحقيقات مولر، إن الكرة الآن في ملعب واشنطن.

وأكد بيسكوف قوله "لقد قال الرئيس بوتين مرارًا إننا مهتمون بعلاقات جيدة مع أمريكا. لذلك، في هذه الحالة، فإن الكرة موجودة في الملعب الأمريكي، الكرة في ملعبهم منذ قمة هلسنكي".

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