"خريجي الأزهر في بنجلاديش": يجب مواجهة التنظيمات الإرهابية

أكد الشيخ صوفي ميزان، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في بنجلاديش، أهمية جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف من خلال استراتيجية واضحة؛ لمواجهة الأفكار المنحرفة والتنظيمات المتطرفة.



وناشد ميزان - خلال ندوة عقدها فرع المنظمة اليوم الاثنين، بأحد المراكز الإسلامية في بنجلاديش بعنوان (دور الإسلام والأزهر الشريف في مقاومة الإرهاب والتطرف) - خريجي الأزهر ودعاة الوسطية من مختلف أنحاء العالم الوقوف خلف فضيلة الإمام الأكبر لمواجهة التطرف والإرهاب.



وقال إن من طبائع المجرمين الإرهاب والإفساد في الأرض، مؤكدا أن الإسلام دين التسامح والرحمة ولا يقبل القتل والاعتداء والإرهاب، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية السمحة جاءت لتحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم، وهذا هو الهدف من بعثة الأنبياء عليهم السلام حيث كان الإصلاح هو سبيل أئمة المصلحين من الأنبياء والرسل جميعًا.



وأكد الشيخ صوفي ميزان ضرورة محاصرة التنظيمات الإرهابية على كافة الأصعدة، لافتا إلى أهمية الجانب الفكري والأيديولوجي الذي يعد الإعلام جزءًا أساسيًا منه، خاصة في ضوء الاعتماد الكبير للتنظيمات الإرهابية على الإعلام الحديث في الترويج لأفكارها الهدامة والمتطرفة.