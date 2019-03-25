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الإثنين 25/مارس/2019 - 03:30 م

المشدد 7 سنوات لعصابة السرقة بالإكراه فى الجيزة

المشدد 7 سنوات لعصابة
حسام التمساح
dostor.org/2565803

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي، ومحمد الحسيني، وأمانة سر وجيه أديب وأبوبكر طه، بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطلين تخصصا في السرقة، وحيازة أسلحة نارية، وأعمال بلطجة.

وجاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمين "منصور. س. ن"، و"محمد. ص. ا"، بسرقة أموال وتليفون محمول وأعمال عنف وبلطجة، ضد المجنى "هشام فتحى عبدالمقصود"، بالإكراه، بأن استوقفوه حال سيره بالطريق العام وأشهروا فى وجهه "فرد خرطوش" و"سنجة" مهددين إياه باستعمال القوة والعنف وأعمال البلطجة، مما بث الرعب في نفس المجني عليه، فشلا بذلك مقاومته وتمكنا من الاستيلاء على مبالغ مالية وهاتف محمول وفرا هاربين.

البداية عندما تلقى مركز شرطة الجيزة بلاغًا يفيد بقيام مجهولين بسرقة "هشام فتحى عبدالمقصود" أثناء سيره بالطريق العام، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات اللازمة، التي أجراها عادل زكريا، معاون مباحث مركز شرطة الجيزة، توصلت إلى هوية المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى بدورها قامت بالتحقيق وأحالت القضية إلى المحكمة التي قضت بحكمها المتقدم.

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