1500 جنيه سعر تذكرة عرض "الملك لير" بكايرو شو

تنطلق أولى عروض مسرحية "الملك لير" الذي يخوض بطولتها الفنان يحيى الفخراني، يوم 10 أبريل المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، على مسرح كايرو شو.



وطرحت الجهة المنتجة التذاكر التي تراوحت أسعارها بين 5 فئات؛ الأولى 350 جنيهًا، والثانية 500 جنيه، والثالثة 750 جنيهًا، والرابعة 1000 جنيه، أما الخامسة VIP تبلغ قيمتها 1500 جنيه.



يذكر أن "الملك لير"، بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، رانيا فريد شوقى، ريهام عبد الغفور، محمد فراج، أحمد عزمى، أحمد فؤاد سليم، ياسمين رئيس، ناصر سيف، محمد فهيم، وإخراج تامر كرم.