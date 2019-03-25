نائب رئيس الاتحاد الإفريقى للطائرة: الأهلى واجهة القارة المشرفة

أكد كلود موبيتا، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، أن الأهلي واجهة إفريقيا المشرفة، وأن تنظيمه لبطولة إفريقيا للطائرة (سيدات) كان مميزا كالعادة للعام الثاني على التوالي، وهو ما منح البطولة أجواء رائعة.



وأشاد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة- فى تصريح اليوم الإثنين- بجودة الخدمات التي حصلت عليها فرق البطولة؛ سواء على صعيد الإقامة أو الانتقالات والخدمات الطبية، وكذلك البرنامج الترفيهي وحفل تبادل الدروع، إلى جانب التسهيلات التي تم توفيرها لطواقم التحكيم وأعضاء اللجان المختلفة بالاتحاد.



وشدد على أن الاتحاد الإفريقي يثق بشدة في قدرة الأهلي على تنظيم مماثل خلال بطولة الرجال التي يستضيفها النادي خلال شهر أبريل المقبل.



ومن جهته، أكد حمدي الصافي المدير الفني لطائرة (سيدات) النادي الأهلي، جاهزية لاعبات الفريق لمباراة اليوم في نهائي البطولة الإفريقية أمام قرطاج التونسي.



وقال إن لاعبات الأهلي قدمن عروضا مميزة من بداية البطولة، ولكن مباراة اليوم لها حسابات خاصة، وتتوج مجهودهن في البطولة بالكامل، مشيرًا إلى أنه اجتمع مع لاعبات الفريق بالأمس في المعسكر وشرح لهن مواطن القوة والضعف بالفريق التونسي.



وشدد على أنه توقع وصول فريق قرطاج للمباراة النهائية؛ لأنه من أقوى الفرق المرشحة للوصول للنهائي مع الأهلي من بداية البطولة، وتمنى أن تظهر لاعبات الأهلي بالشكل الأفضل لهن في مباراة اليوم، وأن يحقق لقب إفريقيا للمرة الثانية على التوالى.



وبدورها، قالت نهلة سامح، كابتن فريق الكرة الطائرة (سيدات) بالنادي الأهلي، إنها تتمنى التوفيق اليوم في مباراة نهائي البطولة الإفريقية أمام قرطاج التونسي، مشيرة إلى أن الفوز بالبطولة اليوم يعنى الحفاظ على لقب فريق الذهب الذي تطلقه الجماهير على لاعبات الأهلي للكرة الطائرة.



وأضافت أن المباريات التي خاضتها لاعبات الأهلي من بداية البطولة كلها صعبة، لكن تبقى مباراة اليوم أمام قرطاج هي الأصعب والأهم؛ لأنه منافس قوي ومرشح للقب منذ بداية البطولة.



وقالت آية الشامي، لاعبة فريق الكرة الطائرة (سيدات) بالنادي الأهلي، إن جمهور الأهلي ومؤازرته ستكون نقطة فارقة في نتيجة نهائي إفريقيا اليوم.



وأضافت أن لاعبات الأهلي يقدرن مساندة جماهير النادي لهن من بداية البطولة، والذين لهم الفضل الأبرز في أي إنجاز يحققه الفريق خلال السنوات الماضية.



وتابعت: "لدينا طموح كبير للحفاظ على لقب إفريقيا هذا الموسم، خصوصا أنه سيكون خير تعويض عن خسارة لقب البطولة العربية الذي فقدته طائرة الأهلي هذا الموسم"، مشيرة إلى أن كل لاعبات الأهلي يعرفن فريق قرطاج جيدا من خلال متابعته خلال البطولة، وكذلك من خلال محاضرات الكابتن حمدي الصافي للاعبات.



ولفتت إلى أن المباراة لن تكون سهلة وتحتاج لتركيز ومجهود كبيرين، وهو ما تتمناه لها ولزميلاتها، وأن يوفقن في حصد اللقب اليوم.



وتستعد لاعبات الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي لمواجهة فريق قرطاج التونسي في السادسة مساء اليوم بنهائي بطولة إفريقيا على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي بالجزيرة.