بريطانيا تطلق حملة دعائية لتأكيد "الوضع المستقر" لمواطني الاتحاد

أطلقت الحكومة البريطانية حملة دعائية لإقناع مواطني الاتحاد الأوروبي بالتقدم بطلب للحصول على وضع مستقر في بريطانيا بعد بريكست، بحسب وزيرة الهجرة كارولين نوكس.



وقالت نوكس، اليوم الإثنين إن "الحكومة البريطانية أنفقت حوالي خمسة ملايين دولار للإعلان عن هذه الخطوة للتأكد من أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين بنوا حياتهم في بريطانيا ما زالوا يشعرون بالترحيب".



ويحق لأي مواطن من مواطني الاتحاد الأوروبي عاش في بريطانيا لمدة خمس سنوات الحصول على "وضع مستقر، ويُعتقد أن حوالي أربعة ملايين شخص يحق لهم الحصول على هذا الوضع.