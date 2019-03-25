الأردن تقرر إلغاء الفعاليات الاقتصادية المشتركة مع رومانيا

قررت الفعاليات الاقتصادية الأردنية إلغاء منتدى الأعمال الأردني والنشاطات واللقاءات التي كان مقررًا إقامتها بالعاصمة بوخارست؛ احتجاجا على قرار الحكومة الرومانية نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.



وأشار رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي إلى الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الإثنين بالعاصمة بوخارست بحضور 54 شخصية اقتصادية اردنية يمثلون غرف التجارة والصناعة وهيئات اقتصادية تم خلاله التباحث بشأن قرار رئيسة الوزراء الرومانية نقل سفارتها إلى القدس.



وقال العين الكباريتي إنه بعد المناقشة تم اتخاذ قرار جماعي بإلغاء كافة الفعاليات التي كان من المقرر عقدها بين ممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين المتمثلة بمنتدى الأعمال الأردني الروماني والفعاليات المصاحبة له واعتبارها لاغية؛ احتجاجًا على قرار الحكومة الرومانية.