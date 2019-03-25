بكيرات: الوصاية الهاشمية هى السند الوحيد والمتبقى للأقصى

أكد رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث في مدينة القدس المحتلة الشيخ ناجح بكيرات، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس هى السند الوحيد والمتبقي لدعم وحماية ورعاية المسجد الأقصى المبارك.



وتابع أن الوصاية هي الدرع الواقية ليس فقط لحماية المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص والمقدسات الإسلامية والمسيحية بشكل عام، وإنما درع واقية للحفاظ على هوية القدس العربية والإسلامية وهوية المقدسيين.



وأكد الشيخ بكيرات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في رام الله، أن الأردن هو من منح المقدسيين جوازات سفر وعين المئات من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لخدمة ورعاية المسجد الأقصى وهو من بنى ورمم قبر السيد المسيح "القبر المقدس" بكنيسة القيامة، ويدافع عن القدس في كل المنابر الدولية في حين تخلى غيره عن القدس نتيجة الضغوط الإسرائيلية والأميركية.



وأضاف أن هذه الرعاية يجب أن تبقى وتحترم وتساند من كل العرب والمسلمين والاحرار في العالم، موضحا أن إسرائيل بدأت أخيرًا بالاعتداء على هذه الوصاية، لكنها فشلت وستفشل لأن قناعة الأردن ممثل بجلالة الملك عبدالله الثاني حامي عرين الأقصى والمقدسات.



وقدر الشيخ بكيرات الرعاية والحماية والدفاع المستمر عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين من الأطماع الإسرائيلية الخبيثة التي تحدق به ليل نهار.