وزير الشباب لـ"النواب": الدولة تتبع سياسة الإدارة المبكرة للأزمات

أرجع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، نجاح الدولة في إدارة الأزمات، إلى اتباع الدولة لسياسة الإدارة المبكرة للأزمات وفق المنهج العلمي، وقال: "إن شعار الدولة المصرية لم يعد "لف وارجع تاني" بل"كمل وأنت قوي".



ونوه وزير الشباب - خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة أشرف رشاد، اليوم الاثنين، بحضور عدد من أعضاء برلمان الشباب- إلى أن الدولة تتغير بشكل كبير وأن فريقا من أكبر العلماء والخبراء يساعدون في اتخاذ القرار العلمي السليم المبني على بيانات ومعلومات كثيفة، وهذا هو سبب النجاح.



ولفت إلى أن أسلوب الإدارة في وزارة الشباب والرياضة، يعتمد على وضع قائمة الأولويات ومواجهة المشكلات في الوقت المناسب، منوها بما حدث من نجاحات في قطاع السياحة نتيجة وجود رؤية واضحة وشبكة علاقات قوية مع الخارج، وقيادة حكيمة تمتلك رؤية وتدير الأمور بشكل أفضل.



وأوضح أن هدف الحكومة هو توفير سبل عيش أفضل وتغيير الواقع وتحقيق أحلام المواطنين في بلدهم وليس بالخارج.. واصفا موضوع التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان حاليا بأنها "سهلة وبسيطة".



وقال: "إن قانون الرياضة عند تطبيقه ظهرت مشكلاته وعيوبه، وكذلك الدستور ظهرت عيوبه من خلال الممارسة الفعلية"، مشيرا إلى أن الدساتير والقوانين من الطبيعي أن تخضع للتعديل.



ومن جانبه، قال النائب أشرف رشاد إن الاتحادات الطلابية وبرلمانات الشباب هى البوابات الشرعية للحديث والتواصل مع شباب مصر، موضحا أن تعديل الدستور أمر منطقي لأن الدستور كائن حي يتطور ويتغير ليتلاءم مع الظروف المحيطة، ووصف مقترح تعديل مدة الرئاسة بالدستور من أربع إلى ست سنوات بأنها "أمر منطقي"، وأن المادة الانتقالية بالدستور تستهدف استكمال مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.



ونبه إلى أن عودة مجلس الشورى مرة أخرى وفق التعديلات الدستورية تحت مسمى "مجلس الشيوخ" يستهدف الانتهاء من مشروعات القوانين الهامة بسرعة وتنقيحها قبل عرضها على مجلس النواب.