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الإثنين 25/مارس/2019 - 02:15 م

"سعفان": المشروعات القومية الكبرى خفضت البطالة إلى 8.9%

محمد سعفان، وزير
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
دعاء جابر
dostor.org/2565652

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية رصدت استثمارات ضخمة بقيمة 4 تريليونات جنيه لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات خلال السنوات الست التالية، منذ يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2020.

وأشار إلى أنه تمّ إنفاق أكثر من 2 تريليون جنيه حتى ديسمبر 2018 في نحو 9039 مشروعًا بنسبة تنفيذ تجاوزت 54% من الخطة المستهدفة، وحققت هذه المشروعات الآلاف من فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، ورؤساء اللجان النقابية بشركات البترول علي مستوي الجمهورية، فضلا عن عدد من العاملين بشركة جابكو، على هامش زيارته محافظة البحر الأحمر.

وقال إن هذه المشروعات أسهمت في خفضِ نسبةِ البطالة بشكلٍ ملحوظ على مدارٍ الأربع سنوات الماضية حتى وصلتْ في الربعِ الأخير من عام 2018 إلى 8.9% مِنْ حَجْمِ قُوة العمل البَالِغَة 28.027 مليون فرد، منهم 22.686 مليون من الذكور، و5.341 مليون من الإناث، وذلكَ بَعْدَ أنْ كانَت 13.3% في الربع الثاني من عام 2014.

وأشار سعفان إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحسن التصنيف الائتماني لمصر لدى المؤسسات الائتمانية الدولية، وهذه إحدى الثمار التي تجنيها الدولة المصرية من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

"سعفان": المشروعات القومية الكبرى خفضت البطالة إلى 8.9%
"سعفان": المشروعات القومية الكبرى خفضت البطالة إلى 8.9%
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