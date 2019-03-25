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الإثنين 25/مارس/2019 - 02:12 م

التضامن: تدريب 300 من أساتذة الجامعات على "مودة"

عمرو عثمان مساعد
عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
dostor.org/2565646

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف على مشروع "مودة"، إن عدد المدربين الذين يتم إعدادهم حاليًا ٣٠٠ مدرب من أساتذة الجامعات من أعضاء هيئات التدريس بمختلف الدرجات العلمية على مستوى محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

وأضاف "عثمان"، أن مشروع "مودة" يرتكز على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبلين على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة ودعم الإرشاد الأسري وفض المنازعات لخفض معدلات الطلاق، وذلك وفقًا لتكليف رئيس الجمهورية خلال المؤتمر السادس للشباب بإعداد مشروع للحد من الارتفاع المضطرد فى حالات الطلاق.

وذكر "عثمان" أن أعداد حالات الطلاق ارتفعت في المجتمع المصري إلى 198 ألف حالة سنويًا بمتوسط 542 حالة يوميًا، موضحًا أن "مودة" يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

وأشار إلى أن الشباب المستهدف في الفئة العمرية من 18 ـ 25 عامًا، وطلاب الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية، وأيضًا المتزوجون المترددون على مكاتب تسوية المنازعات، موضحًا أن محاور مشروع مودة تعتمد على تنظيم حملة اتصال مباشر لرفع الوعي وتغيير المفاهيم بين الشباب المقبل على الزواج وذلك عن طريق إعداد مادة علمية موحدة وتدريب الكوادر المنفذة للتدريبات.

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