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الإثنين 25/مارس/2019 - 02:11 م

"سعفان" يلتقي قيادات شركات البترول على مستوى الجمهورية

وزير القوى العاملة،
وزير القوى العاملة، محمد سعفان
دعاء جابر
dostor.org/2565643

عقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، خلال زيارته لمحافظة البحرالأحمر، والتي استمرت يومين، لقاءً بشركة بترول خليج السويس "جابكو" برأس شقير، مع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، ورؤساء اللجان النقابية بشركات البترول على مستوى الجمهورية، فضلًا عن عدد من العاملين بشركة جابكو، للوقوف على المعوقات والمشكلات التي يواجهونها ودراسة سبل تذليلها، وحلها، فضلًا عن دراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمل والعمال بقطاع البترول.

جاء ذلك بحضور محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، واللواء ياسر شعبان رئيس مجلس إدارة مدينة رأس غارب، والمهندس محمد طه السلانتي مدير عام العمليات بشركة جابكو، والمهندس أحمد علي رئيس اللدنة النقابية بالشركة.

واستمع الوزير على مدى ما يقرب من الساعتين إلى مقترحات وآراء النقابيين في العديد من قضايا العمل والعمال، مؤكدًا ضرورة أن يكون التنظيم النقابي المصري شامخًا داخل الوطن العربي وإفريقيا، والعالم، مشددًا على أن المرحلة الحالية تحتاج من كل مصري أن يكون على مستوى المسئولية وأمينًا يراعي مصلحة الوطن أولًا وأخيرًا.

"سعفان" يلتقي قيادات شركات البترول على مستوى الجمهورية
"سعفان" يلتقي قيادات شركات البترول على مستوى الجمهورية
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