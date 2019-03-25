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اقتصاد
الإثنين 25/مارس/2019 - 02:08 م

بنك مصر يكرم طلبة الجامعات لمشاركتهم في مشروع محو الأمية

طلبة الجامعات
طلبة الجامعات
حسن كامل - راندا التوني
dostor.org/2565640

كرم، أمس الأحد، حسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، طلاب الجامعات ممن قاموا بمحو أمية عدد كبير من الأفراد، وكذلك المشرفين القائمين عليهم وتم منحهم جوائز رمزية تقديرا من بنك مصر على مجهوداتهم المبذولة في هذا الشأن، وذلك في احتفالية كبيرة بجامعة عين شمس.

وجاءت مشاركة بنك مصر في المشروع القومي لمكافحة الأمية؛ والذي حقق نتائج باهرة أسفرت عن محو أمية العديد من المواطنين وذلك على مدار الأربعة أعوام السابقة، إيمانا منه بمدى أهمية العلم والتعلم كونهما من المحاور التي تقوم عليها تقدم وحضارة المجتمعات والدول، ومدى خطورة الأمية باعتبارها من أهم المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر لأنها مشكلة قومية ذات أبعاد متعددة اقتصادية، اجتماعية، سياسية، وحضارية.

جدير بالذكر أن المشروع ينفذ بالشراكة بين كل من جامعة عين شمس والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وأسقفية الخدمات بالكنيسة الأرثوذكسية.

وتأتي مساهمة بنك مصر في هذا الحدث المهم من منطلق دوره الريادي في المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك، حيث يعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحكومة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحكومة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية.

كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 700 مليون جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 20182017.

ويساهم بنك مصر في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية والتي تنصب على تطوير وتنمية العنصر البشرى بالأساس في مجالات التعليم، خلق فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القرى المصرية، ليظل بذلك بنك مصر دائما مثال يحتذى به لكافة المؤسسات العاملة في دعم المجتمع بشتى الوسائل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

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