غدًا.. ميرفت حطبة تفتتح فرع بيع المصنوعات في رأس غارب

تفتتح، غدًا، المحاسبة ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، فرع بيع المصنوعات المصرية بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر التابعة لشركة "صيدناوي وبيع المصنوعات المصرية".



وذلك بحضور الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة "بي تك"، ومحمد عنارة رئيس مجلس إدارة شركة صيدناوي بيع المصنوعات المصرية.



وقالت رئيس الشركة القابضة، في بيان لها، إن مساحة الفرع تبلغ750 م 2 على دورين لمدة 9 سنوات بالمشاركة مع شركة "بي تك" للأجهزة الكهربائية، حيث بلغت تكلفة التطوير 8 ملايين جنيه بخلاف قيمة البضاعة بعائد مشاركة سنوي 365 ألف جنيه يزاد بنسبة 10% سنويا إلى العام الخامس، وبنسبة 15% من العام السادس وحتى نهاية العقد.



وأشارت حطبة إلى أن المشارك يتحمل كافة المصروفات من مياه وكهرباء وضرائب وخلافه مع احتفاظهم بالعمالة ورفع كفاءتهم ضمن أكاديمة "بي تك" والتي تقدم خدمات مجانية لشركات التجارة بتدريب عدد 600 موظف سنويًا، حيث كان يحقق الفرع خسائر متتالية لعدة سنوات.