انطلاق المرحلة الأولى لمشروع "مودة" من جامعة الإسكندرية

صرحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية شهدت محافظة الإسكندرية عقد أول جلسات لمدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على دليل مشروع "مودة"، والمزمع عقدها بخمس جامعات وهى "الإسكندرية وعين شمس والقاهرة وحلوان وبورسعيد" كمرحلة أولى.



وأضافت: وذلك وفقا للبرتوكول المبرم بين وزارتي التضامن والتعليم العالي من أجل تطبيق المشروع بالجامعات كمرحلة تجريبية للوقوف على أهم الإيجابيات والملاحظات تمهيدا لتعميم المشروع على مستوى محافظات الجمهورية.



وأوضحت "والي" أن البروتوكول الموقع سيتم بموجبه دعم التعاون فى مجال تنظيم حملات الاتصال المباشر مع طلبة الجامعات والمعاهد من خلال تطبيق برنامج تدريب يتضمن مكونات اجتماعية ودينية وصحية لرفع الوعى لدى الشباب المقبل على الزواج بالأساسيات اللازمة لتكوين الأسرة والحفاظ على كيانها.