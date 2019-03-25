روسيا تتهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتحيز لبعض الدول
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أصبحت أداة لتحقيق مصالح بعض الدول.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان -تعليقا علي تقرير بعثة المنظمة للتحقيق في استخدام الكلور في مدينة دوما السورية- أن "ممثلي الدول الغربية أبدوا موقفا سلبيا بشأن ملف الأسلحة الكيماوية السورية".
وانتقدت المتحدثة فى بيانها الذى أوردته قناة "روسيا اليوم: تجاهل المنظمة، لنفي الخبراء الروس وبعض نظرائهم الغربيين المستقلين، لوجود علاقة للطيران الروسي بالحادث.