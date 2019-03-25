"الضرائب": استمرار العمل بجميع المأموريات حتى الـ6 مساءً

أصدر عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرارا باستمرار العمل بجميع المناطق والمأموريات الضريبية حتى الساعة السادسة مساء، بما في ذلك أيام العطلات الجمعة والسبت.



وقال حسين- في تصريح اليوم الإثنين- إنه يأتي ذلك نظرا لقرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس الحالي، مشيرا إلى أنه سيستمر العمل في المناطق والمأموريات حتى الساعة الثامنة مساء يوم الأحد 31 مارس؛ وذلك تيسيرا على الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية في الموعد القانوني.