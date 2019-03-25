العراق: إعدام إرهابيين وضعا عبوة ناسفة داخل سيارة في بعقوبة

قضت محكمة جنايات ديالي بالعراق بالإعدام شنقًا بحق مدانين اثنين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي؛ لوضعهما عبوة ناسفة داخل سيارة أجرة، بغرض تفجيرها، في قضاء بعقوبة بدوافع إرهابية.



وذكر مجلس القضاء الأعلى- في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الاثنين- أن الهيئة الأولى لمحكمة جنايات ديالي نظرت في قضية إرهابيين اثنين اعترفا باستئجار سيارة تاكسي ووضعا كيسا أسود بداخله عبوة ناسفة تحت مقعد السائق.



وأضاف أنه بعد نزول المدانين من السيارة قام السائق بتفتيش السيارة بعدما راوده الشك بهما، فوجد داخل الكيس جسما غريبا ملفوفا بشريط لاصق أصفر، وقام بحمل الكيس وإلقائه بجانب الطريق، وقام بإخبار الشرطة وألقي القبض عليهما.



وأوضح أن قوة مكافحة المتفجرات عثرت على الكيس، وتبين أنه عبوة ناسفة وتم تفجيرها، مشيرا إلى أن المجرمين اعترفا أيضًا بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، واشتراكهما بعدة عمليات إرهابية.



يذكر أن القضاء العراقي يصدر بين فترة وأخرى أحكاما بالإعدام والسجن بحق متهمين بعناصر إرهابية وجنائية.