"أهمية الإنترنت في المجال الدراسي" محاضرة بفرع ثقافة القاهرة

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث نظم نادي تكنولوجبا قصر ثقافة المطرية محاضرة عن "أهمية الانترنت في المجال الدارسي"، كما عقد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة منشأة ناصر محاضرة بعنوان "الفيروسات وكيفية علاجها".



بينما عقد بيت ثقافة نادى الطيران فرع التجمع ورشة نول بخيط الكليم، وذلك ضمن مبادرة تعليم حرفة لذوي القدرات الخاصه بمدرسة التربية الفكرية بالقطامية، كما أقام فرع مصر الجديدة معرضا لمنتجات ورش الفنون التشكيلية مع مجلة "حائط" عن الشاعر إبراهيم ناجي في ذكرى وفاته وجلسة تنمية تازر بصري وحركية باستخدام لضم الخرز وتركيب البازل ومسابقة ثقافيه في المعلومات العامة.



كما استكمل قصر ثقافة الريحانى ورشة تصنيع منتجات جلدية من بقايا الحقائب القديمة، وذلك بمدرسة هارون الرشيد، بالإضافة لتنظيم قصر ثقافة الوفاء والأمل معرض فنى لما تم تنفيذه من أعمال فنية خلال الشهر، بجانب إقامة مكتبة الأسرة بألماظة نشاط بنك المعلومات للأطفال.



بينما نظّمت مكتبة دار الحرب الإلكترونية مسابقة ثقافية عن موسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب بمناسبة ذكرى ميلاده وورشة رسم وتلوين.



كما ناقش قصر ثقافة المطرية بالمكتبة العامة كتاب "أم حنان"، تأليف عبد التواب يوسف والذي يتناول قضية التضحية من أجل الوطن، بينما أقام بيت ثقافة المقاولون ندوة في إطار الاحتفال بعيد الأم بعنوان "بر الوالدين وخاصة الأم في ضوء القرآن والسنة" ألقاها علي المطيعي، بجانب إقامة بيت ثقافة المدفعية ورشة فنية للأطفال لعمل أشكال بعجينة السيراميك.