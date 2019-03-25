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الثقافة
الإثنين 25/مارس/2019 - 01:58 م

5 إبريل.. "الطنبورة" تحيي تراث بورسعيد في حفل كبير بالأوبرا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2565625

تحيي فرقة "الطنبورة" البورسعيدية للفلكلور الشعبي حفلًا غنائيًا كبيرًا على المسرح المكشوف بدار أوبرا القاهرة يوم 5 إبريل القادم.

ويقدم أعضاء الفرقة بقيادة مؤسسها الفنان زكريا إبراهيم باقة من أغاني التراث والفلكلور والموسيقى الشعبية لمدينة بورسعيد وخط القنال على إيقاع آله السمسمية الشهيرة،ومن ضمنها "شفت القمر"، "إحنا البمبوطية"، "النبي ياغزال"، إلى جانب رقصة البمبوطية الشهيرة للفرقة.

"الطنبورة" البورسعيدية فرقة مستقلة أسسها الريس زكريا إبراهيم سنة 1989 في المدينة الباسلة بورسعيد، وتعد من أهم فرق مركز المصطبة للموسيقى الشعبية حاليًا، وقامت بالعديد من الجولات الفنية في دول أوروبا وشاركت في الكثير من المهرجانات العالمية، وتعرف الفرقة بأنها فرقة غنائية موسيقية راقصة تتفاعل مع المسرح الارتجالي الشعبي، وتسعى لحفظ وإحياء التراث الموسيقي الفلكلوري الذي كاد أن يندثر.

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