عمومية "زهراء المعادى" تقر توزيع أسهم مجانية وكوبون نقدى للمساهمين

قالت شركة "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" إن الجمعية العامة العادية التى عقدت أمس الأحد، صدقت على الميزانية والقوائم وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج الأعمال عن الفترة المنتهية 31-12-2018.



كما وافقت الجمعية على حساب توزيع الأرباح للفترة المذكورة وذلك عبر توزيع أسهم مجانية بنسبة 33.33% من رأس المال المدفوع بواقع ثلث سهم مجاني لكل واحد أصلي وتوزيع نقدي بواقع 50 قرشًا للسهم بإجمالي مبلغ 49.50 مليون جنيه بما يعادل 50% من رأس المال المدفوع ويوزع على قسطين متساويين، القسط الأول في موعد أقصاه 30-06-2019، والقسط الثاني في موعد أقصاه 30-09-2019.