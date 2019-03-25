غادة عادل ضيف شرف "ولاد رزق 2"

وافقت الفنانة غادة عادل على المشاركة في بطولة فيلم "ولاد رزق 2"، حيث تشارك في 5 مشاهد بالعمل كضيف شرف، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها مطلع الأسبوع المقبل، حيث يواصل فريق عمل الفيلم التصوير في مناطق متفرقة بشوارع القاهرة.



وتدور أحداث "ولاد رزق 2" بعد مرور 3 سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول الذي حاول الأخوة الأربعة فيه الحفاظ على عهد قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة الجريمة، لكن حدثًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع مجرمين محترفين.​



الفيلم بطولة أحمد عز وأحمد الفيشاوى وعمرو يوسف ونسرين أمين ومحمد ممدوح، وتأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.