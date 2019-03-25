"غرام الأفاعي".. كيف تحول "داعش" لأغنى تنظيم إرهابي في العالم بمساعدة تركيا؟

كشفت مجلة "ذا اتلانتيك" الأمريكية العريقة، عن أن تنظيم داعش الإرهابي، قام بنقل أمواله إلى تركيا وذلك بحسب تصريحات لمسئولين عراقيين.



وأوضحت المجلة أن التنظيم قد كدس الأموال والذهب ونقلها إلى تركيا، وهو الأمر الذي جعله أغنى تنظيم إرهابي في العالم، مشيرة إلى أن عمليات نقل وتحويل الأموال تحدث في إحدى ضواحي بيروت بطريقة سرية ويتم استخدام شبكة التحويلات النقدية لنقل الأموال إلى الأماكن التي يتعطل فيها النظام المصرفي أو يكون تحويل أي مبالغ إليها مكلفا لبعض الأشخاص والكيانات.



وكشف التقرير أن عمليات تحويل الأموال تتم دون سؤال عن من يرسلها أو يستلمها، أو الغرض منها مضيفة أن هناك بعض المشاريع، التي يتم تمويلها من الولايات المتحدة وبريطانيا، تلجأ إلى تحويل ملايين الدولارات إلى سوريا باستخدام نظم التحويل المالي بتلك الطريقة حتى تتمكن المنظمات الإنسانية من دفع أجور الموظفين، ويعتمد عليه السوريون العاملون في الخارج لإرسال المال إلى أقاربهم الفقراء داخل سوريا.



ووفقا للتقرير، فإن داعش يقوم بتحويل ونقل الأموال من خلال شبكات تمارس أنشطة غير قانونية وسرية في الكثير من الأحيان، حيث يمتلكون شبكة من شركات خدمات المال تتولى نقل ملايين الدولارات أسبوعيًاًا لصالح تنظيم داعش الإرهابي.



وأشارت المجلة إلى أن واشنطن لجأت الاعتماد على استراتيجية مختلفة عن تلك التي استخدمتها في حملتها العسكرية، ولم يكن سلاحها الرئيسي في هذه المعركة هو الضربات الجوية وقنابل المدفعية، ولكن أدوات أكثر دقة، مثل معاقبة الشركات المرتبطة بتنظيم داعش وحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الدولي، والتعاون بهدوء في هذا الشأن مع الحكومات في جميع أنحاء العالم.



وأوضحت المجلة أن نهاية أيام تنظيم داعش وسيطرته على الأراضي في سوريا سلاح ذو حدين للمسؤولين الذين يتطلعون إلى تجفيف موارد التنظيم الإرهابي.



من جانب أدت الخسائر الهائلة، التي حصلت لداعش إلى صعوبة في الاعتماد على مصدرين رئيسيين للدخل، هما استغلال حقول النفط في العراق وسوريا، وفرض الضرائب على المواطنين الذين يعيشون في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.



ولعب هذان المصدران دورا رئيسيا في قيام التنظيم الإرهابي بجمع حوالي مليون دولار يوميا، بحسب ما ذكره مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته، قائلا إن هذا الأمر جعل داعش أغنى منظمة إرهابية في العالم.



ومن ناحية أخرى، فإن فقدان سيطرة تنظيم داعش على الأراضي ربما يعد توفيرا للمبالغ التي كان يتم إنفاقها، وتحريرا له من التكاليف ذات الصلة بمحاولة بناء "الخلافة" المعلنة ذاتيًا، مما يفسح المجال للتركيز حصريا على النشاط الإرهابي.



ومن جانبه، قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التنظيم يعمل بشكل متزايد مثل سلفه تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق، ولم يعد يحتاج إلى نفس الموارد مثلما كان عليه الحال عندما كان يسيطر على الأراضي في سوريا.



ولا يزال النفط يحقق عائدات للتنظيم الإرهابي ايضا، إذ بينما لم يعد تنظيم داعش يسيطر على حقول النفط نفسها، وفقا لما صرح به مسؤول الخزانة الامريكية، فإن أحد المصادر الرئيسية لدخل التنظيم الإرهابي هو حصيلة عمليات ابتزاز خطوط أنابيب إمدادات النفط في جميع أنحاء المنطقة.



وقال هوارد شاتز، كبير الاقتصاديين في مؤسسة راند المالية إنه "لا يزال تنظيم داعش يخفي المفاجأة الهائلة التي قام بتشييدها خلال فترة ذروة قوته وما نعرفه هو أنهم جمعوا مبالغ كبيرة من الأموال وغيرها من الأصول. ولكن لا نعرف إلى أين ذهب كل هذا".



وذكر المسؤول الأمني العراقي الكبير أن الجزء الأكبر من أصول تنظيم داعش قد تم نقله إلى تركيا، على الرغم من أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على شركات الخدمات المالية في سوريا والعراق، والتي لها صلات تصل إلى مناطق بعيدة مثل منطقة البحر الكاريبي.



ويتم الاحتفاظ ببعض هذه الأموال نقدا من قبل أفراد في تركيا، بينما تم استثمار جزء منها ايضا في الذهب، ولا تعد هذه هي السابقة الأولى التي تغض فيها أنقرة الطرف عن نشاط المنظمة الإرهابية على أراضيها، فقد اعتاد التنظيم الإرهابي جني ملايين الدولارات عن طريق بيع النفط المهرب للمشترين الأتراك، وهو الامر الذي كشفته صحيفة نيو ايسترن اوتلوك الروسية، وقالت إن عائلة أردوغان تلعب اللعبة القذرة والخطرة مع داعش وذلك في تقرير تحت عنوان "بلال اردوغان وزير النفط في داعش" ووصفته بانه الرجل الذي يتولى صادرات النفط الذي يسيطر عليه تنظيم داعش، ووفقا للتقرير فإن بلال أردوغان يمتلك العديد من الشركات البحرية، وقد وقع عقودا مع شركات النفط الأوروبية لنقل النفط المسروق لدول آسيوية مختلفة، مضيفة ان الشركات البحرية التي يمتلكها بلال أردوغان تملك أرصفة خاصة في الموانئ في بيروت وميناء جيهان في تركيا التي يتم نقل نفط داعش الخام المهرب في ناقلات تتجه إلى اليابان.



وقال التقرير إن شركة BMZ المحدودة، هي شركة عائلية تضم ابناء وأقارب أردوغان وبلال وسمية أردوغان يمتلكون اسهما كبيرة فيها، فضلا عن ان التقارير الحدي تقول ان مصادر ورة عائلة اردوغان هي من بيع القطع الاثرية السورية التي يسرقها تنظيم داعش ويبيعها لأردوغان، ومن ضمن المصادر المحرمة ايضا تجارة الأسلحة غير المشروعة للتنظيمات الإرهابية.