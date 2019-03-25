ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ثلاث سفن حاويات، وأربع سفن بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات وخمس سفن بضائع عامة، فيما بلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة بـ"المخطاف الخارجي" في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان، اليوم الإثنين، أن 510 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 22 ألفا و524 طنا من البضائع العامة غادرت الميناء، منها 127 سيارة نقل محملة بـ6 آلاف و37 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 167ألفا و661 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 30 ألفا و527 طنا.



وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 11 ألفا و900 طن يوريا، و3 آلاف و769 طن كوارتز، و2400 طن رمل، و15ألفا و509 أطنان من الملح و1125 طن مولاس، و200 طن علف، موضحا أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 225 حاوية "مكافئة"، وعدد الحاويات الوارد 345 حاوية "مكافئة"، في حين بلغت حاويات "الترانزيت" 539 حاوية "مكافئة".



بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19 ألفا و500 طن ذرة، و8 آلاف طن قمح، و279 طن خشب، و14 ألفا و792 طن حديد، وألف طن زيت، و11ألف طن فول صويا.