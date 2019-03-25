آخر تطورات الحالة الصحية لـ"إكرامى"

أكد الجهاز الفني للأهلي أن اللاعب شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، يسير بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق في عضلة السمانة، وأنه سيكون جاهزًا للتدريبات الجماعية عقب عودة الفريق من جنوب إفريقيا في الأيام العشر الأولى من أبريل المقبل.



وأوضح أنه سيتم تجهيز اللاعب، من أجل التواجد في حسابات الفريق في مباراة العودة أمام "صن داونز" والتي تقام في مصر.



وخاض اللاعب جلسة تأهيلية في "الجيم" أعقبتها تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق.