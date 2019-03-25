عودة 3 مسؤولين كورييين شماليين إلى مكتب الاتصال على الحدود مع الشطر الجنوبي

قال مسؤولون في سول اليوم الإثنين، إن كوريا الشمالية أعادت ثلاثة من أعضاء مكتب اتصال مشترك مع كوريا الجنوبية، على الحدود بين الدولتين.



ويعد هذا تحولا في موقف كوريا الشمالية، التي أعلنت منذ ثلاثة أيام بصورة غير متوقعة انسحابها من المكتب، الذي يعد بمثابة قناة اتصال مهمة بين الكوريتين.



ويشار إلى أن كوريا الشمالية ترسل مايتراوح بين 15 إلى 20 ضابط اتصال للمكتب خلال أيام الأسبوع، باستثناء العطلات الأسبوعية، في حين يبلغ طاقم عمل سول نحو 60 شخصا.



وقررت الكوريتان إنشاء المركز في سبتمبر الماضي، وأثار انسحاب كوريا الشمالية من المكتب مخاوف من أنها تقطع قنوات الحوار مع سول.



وعلى الرغم من أنه لم يتم تقديم تفسير للانسحاب المفاجئ، إلا أن هذه الخطوة تأتي عقب عقد قمة فاشلة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي.



ولم تقدم وزارة الوحدة في سول تفسيرا اليوم لسبب تراجع كوريا الشمالية عن قرارها.